В Росії палає склад на понад 4 тисячі м.кв: залучили авіацію

У російському Дзержинську Нижегородської області горить склад на площі понад 4 тис. квадратних метрів.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", місцеве видання NN

Деталі: Пожежа трапилася на території підприємства з виробництва пластмас і синтетичних смол.

Джерело в екстрених службах повідомило місцевому виданню, що там загорівся цегляний склад, вогонь стрімко поширюється - горить уже 4500 квадратних метрів.

За словами джерела, усередині будівлі - горючі матеріали, які складно піддаються гасінню, а під час горіння виділяють отруйні речовини. Також усередині будівлі є гас.

Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе в Дзержинську. Там розташована науково-виробнича компанія "Астат", яка виробляє смоли, клей і розчинники.

В МНС РФ заявили, що є загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будівлі.

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Про загиблих і постраждалих наразі інформації немає.