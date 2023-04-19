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В России пылает склад на более 4 тысячи м.кв: задействовали авиацию

Алена МазуренкоСреда, 19 апреля 2023, 14:37
В России пылает склад на более 4 тысячи м.кв: задействовали авиацию

В российском Дзержинске Нижегородской области горит склад на площади более 4 тыс. квадратных метров.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", местное издание NN

Детали: Пожар случился на территории предприятия по производству пластмасс и синтетических смол.

Источник в экстренных службах сообщил местному изданию, что там загорелся кирпичный склад, огонь стремительно распространяется - горит уже 4500 квадратных метров.

По словам источника, внутри здания - горючие материалы, которые сложно поддаются тушению, а во время горения выделяют ядовитые вещества. Также внутри здания есть керосин.

Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Там расположена научно-производственная компания "Астат", которая производит смолы, клей и растворители.

В МЧС РФ заявили, что есть угроза, что огонь перекинется на соседние здания.

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О погибших и пострадавших пока информации нет.

Темы: Росcияпожар
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