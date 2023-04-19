ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині

ДБР розслідує випадок жорстокого побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині на Волині; офіцер перебував там під цілодобовим арештом як обвинувачений в іншій справі.

Джерело: пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, пресслужба Державного бюро розслідувань, сестра постраждалого у Facebook

Деталі: 16 квітня в мережі з’явився допис, в якому стверджувалося, що старший лейтенант жорстоко побив солдата у Володимирській військовій частині. За словами сестри постраждалого, причиною було те, що її брат зайшов помитись не в ту кабіну.

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Пряма мова сестри: "Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. Наразі брат бореться за життя в лікарні, а ця мерз*та гуляє на волі (через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів). Провини не визнає, але грошову компенсацію пропонує.

Скажіть, чим він (офіцер - ред.) відрізняється від орків (окупантів - ред.), які знущаються над нашими солдатами".

Деталі: 19 квітня ДБР повідомило, що проводить розслідування за фактом перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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Повідомляється, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. Потерпілий звинуватив у побитті офіцера. Правоохоронці опитали можливих свідків та призначили низку експертиз.

Крім того, у прокуратурі повідомили, що стосовно цього офіцера скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину – смертельної ДТП у м. Володимир-Волинський у лютому 2023 року. В рамках цього кримінального провадження до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої сталася подія.

Дослівно ДБР: "Застерігаємо усіх військовослужбовців від порушення правил установлених взаємовідносин. Бюро швидко та жорстко реагуватиме на всі подібні факти та вимагатиме в суді суворого покарання за вчинення насильницьких дій щодо захисників в умовах воєнного часу.

Просимо військових негайно повідомляти в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації".

Що цьому передувало: