Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 15:58
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Постраждалий, фото з допису Наталії Мендель, сестри постраждалого, у Facebook

ДБР розслідує випадок жорстокого побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині на Волині; офіцер перебував там під цілодобовим арештом як обвинувачений в іншій справі.

Джерело: пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, пресслужба Державного бюро розслідувань, сестра постраждалого у Facebook 

Деталі: 16 квітня в мережі з’явився допис, в якому стверджувалося, що старший лейтенант жорстоко побив солдата у Володимирській військовій частині. За словами сестри постраждалого, причиною було те, що її брат зайшов помитись не в ту кабіну.

Пряма мова сестри: "Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. Наразі брат бореться за життя в лікарні, а ця мерз*та гуляє на волі (через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів). Провини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. 

Скажіть, чим він (офіцер - ред.) відрізняється від орків (окупантів - ред.), які знущаються над нашими солдатами".

 

Деталі: 19 квітня ДБР повідомило, що проводить розслідування за фактом перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Повідомляється, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. Потерпілий звинуватив у побитті офіцера. Правоохоронці опитали можливих свідків та призначили низку експертиз.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у прокуратурі повідомили, що стосовно цього офіцера скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину – смертельної ДТП у м. Володимир-Волинський у лютому 2023 року. В рамках цього кримінального провадження до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої сталася подія.

Дослівно ДБР: "Застерігаємо усіх військовослужбовців від порушення правил установлених взаємовідносин. Бюро швидко та жорстко реагуватиме на всі подібні факти та вимагатиме в суді суворого покарання за вчинення насильницьких дій щодо захисників в умовах воєнного часу.

Просимо військових негайно повідомляти в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації".

Що цьому передувало: 

  • 18 квітня стало відомо, що ДБР проводить розслідування за фактом перевищення службових повноважень іншим офіцером – Нацгвардії. До цього в мережі з’явилося відео, на якому, як стверджувалося, він бив строковика.

Теми: Волинська областьарміяДБРвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Волинська область
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
На Волині також заборонили УПЦ МП
На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави
Останні новини
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
23:57
Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії
Усі новини...
Реклама: