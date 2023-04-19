Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 15:58
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Постраждалий, фото з допису Наталії Мендель, сестри постраждалого, у Facebook

ДБР розслідує випадок жорстокого побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині на Волині; офіцер перебував там під цілодобовим арештом як обвинувачений в іншій справі.

Джерело: пресслужба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, пресслужба Державного бюро розслідувань, сестра постраждалого у Facebook 

Деталі: 16 квітня в мережі з’явився допис, в якому стверджувалося, що старший лейтенант жорстоко побив солдата у Володимирській військовій частині. За словами сестри постраждалого, причиною було те, що її брат зайшов помитись не в ту кабіну.

Реклама:

Пряма мова сестри: "Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. Наразі брат бореться за життя в лікарні, а ця мерз*та гуляє на волі (через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів). Провини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. 

Скажіть, чим він (офіцер - ред.) відрізняється від орків (окупантів - ред.), які знущаються над нашими солдатами".

 

Деталі: 19 квітня ДБР повідомило, що проводить розслідування за фактом перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. Потерпілий звинуватив у побитті офіцера. Правоохоронці опитали можливих свідків та призначили низку експертиз.

Крім того, у прокуратурі повідомили, що стосовно цього офіцера скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину – смертельної ДТП у м. Володимир-Волинський у лютому 2023 року. В рамках цього кримінального провадження до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої сталася подія.

Дослівно ДБР: "Застерігаємо усіх військовослужбовців від порушення правил установлених взаємовідносин. Бюро швидко та жорстко реагуватиме на всі подібні факти та вимагатиме в суді суворого покарання за вчинення насильницьких дій щодо захисників в умовах воєнного часу.

Просимо військових негайно повідомляти в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації".

Що цьому передувало: 

  • 18 квітня стало відомо, що ДБР проводить розслідування за фактом перевищення службових повноважень іншим офіцером – Нацгвардії. До цього в мережі з’явилося відео, на якому, як стверджувалося, він бив строковика.

Теми: Волинська областьарміяДБРвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Волинська область
ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих
Росія завдала масованого ракетного удару по 7 областях: 3 загиблих, пожежі, багато руйнувань
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
Останні новини
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
Усі новини...
Реклама: