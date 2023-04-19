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ГБР взялось за офицера, который избил ногами раненого солдата на Волыни

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 15:58
ГБР взялось за офицера, который избил ногами раненого солдата на Волыни
Пострадавший, фото из сообщения Натальи Мендель, сестры пострадавшего, в Facebook

ГБР расследует случай жестокого избиения офицером раненого солдата в воинской части на Волыни; офицер находился там под круглосуточным арестом как обвиняемый по другому делу.

Источник: пресс-служба Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, пресс-служба Государственного бюро расследований, сестра пострадавшего в Facebook 

Детали: 16 апреля в сети появилось сообщение, в котором утверждалось, что старший лейтенант жестоко избил солдата во Владимирской воинской части. По словам сестры пострадавшего, причиной было то, что ее брат зашел помыться не в ту кабину.

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Прямая речь сестры: "Он его сбил с ног и отгамселил ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что имел большую гематому головы. Сейчас брат борется за жизнь в больнице, а эта мерз*та гуляет на свободе (через два дня его отпустили, потому что имеет хороших покровителей). Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает. 

Скажите, чем он (офицер - ред.) отличается от орков (оккупантов - ред.), которые издеваются над нашими солдатами".

 

Детали: 19 апреля ГБР сообщило, что проводит расследование по факту превышения полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

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Сообщается, что военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили 9 апреля, через сутки после избиения. Пострадавший обвинил в избиении офицера. Правоохранители опросили возможных свидетелей и назначили ряд экспертиз.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что в отношении этого офицера направлено в суд обвинительный акт по факту совершения другого преступления - смертельного ДТП в г. Владимир-Волынский в феврале 2023 года. В рамках этого уголовного производства к нему применена мера пресечения в виде круглосуточного ареста с местом пребывания в казарме, на территории которой произошло событие.

Дословно ГБР: "Предостерегаем всех военнослужащих от нарушения правил установленных взаимоотношений. Бюро быстро и жестко будет реагировать на все подобные факты и требовать в суде сурового наказания за совершение насильственных действий в отношении защитников в условиях военного времени.

Просим военных немедленно сообщать в ГБР обо всех случаях неуставных отношений в местах вашей дислокации".

Что этому предшествовало:

  • 18 апреля стало известно, что ГБР проводит расследование по факту превышения служебных полномочий другим офицером - Нацгвардии. До этого в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, он избивал срочника.

Темы: Волынская областьармияГБРвоенные преступления
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