Воллес вірить у контрнаступ України, але сумнівається у завершенні війни цьогоріч

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що впевнений в контрнаступі України проти російських військ, але дав зрозуміти, що війна, швидше за все, продовжиться і наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту у Вашингтон, повідомляє The New York Times.

Воллес зазначив, що "налаштований оптимістично" і думає, що Україна збереже імпульс і позицію сили. Однак, за його словами, Росія не розвалиться "за помахом чарівної палички".

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За його словами, президент РФ Владімір Путін не демонструє жодних ознак того, що збирається відступити, незважаючи на те, що втрати його армії вже складають 223 тисячі загиблими і пораненими. Варто зазначити, що цифра, яку він назвав, збігається з цифрою в одному зі злитих документів Пентагону.

"Досить важко передбачити, скільки втрат він готовий витримати, перш ніж зрозуміє, що гра закінчилася. Я просто намагаюся усвідомлювати, що жоден наступ не призведе до раптового розвалу російської армії", – сказав Воллес.

Британський міністр підкреслив, що підтримка України з боку союзників залишається сильною, і що саме українська сторона має вирішити, коли вести переговори про припинення бойових дій, але це має відбуватися з позиції сили.

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Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має значну частину можливостей, необхідних для успіху весняного контрнаступу на тлі наслідків витоку документів американської розвідки.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу.