Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Воллес вірить у контрнаступ України, але сумнівається у завершенні війни цьогоріч

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 16:32

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що впевнений в контрнаступі України проти російських військ, але дав зрозуміти, що війна, швидше за все, продовжиться і наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту у Вашингтон, повідомляє The New York Times.

Воллес зазначив, що "налаштований оптимістично" і думає, що Україна збереже імпульс і позицію сили. Однак, за його словами, Росія не розвалиться "за помахом чарівної палички".

Реклама:

За його словами, президент РФ Владімір Путін не демонструє жодних ознак того, що збирається відступити, незважаючи на те, що втрати його армії вже складають 223 тисячі загиблими і пораненими. Варто зазначити, що цифра, яку він назвав, збігається з цифрою в одному зі злитих документів Пентагону.

"Досить важко передбачити, скільки втрат він готовий витримати, перш ніж зрозуміє, що гра закінчилася. Я просто намагаюся усвідомлювати, що жоден наступ не призведе до раптового розвалу російської армії", – сказав Воллес.

Британський міністр підкреслив, що підтримка України з боку союзників залишається сильною, і що саме українська сторона має вирішити, коли вести переговори про припинення бойових дій, але це має відбуватися з позиції сили.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має значну частину можливостей, необхідних для успіху весняного контрнаступу на тлі наслідків витоку документів американської розвідки.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу.

Теми: контрнаступУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
контрнаступ
Кулеба: Критикувати контрнаступ – це плювати в обличчя солдатам, спробуйте самі
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Останні новини
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
Усі новини...
Реклама: