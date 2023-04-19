Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уоллес верит в контрнаступление Украины, но сомневается в завершении войны в этом году

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 16:32

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уверен в контрнаступлении Украины против российских войск, но дал понять, что война, скорее всего, продолжится и в следующем году.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Вашингтон, сообщает The New York Times.

Уоллес отметил, что "настроен оптимистично" и думает, что Украина сохранит импульс и позицию силы. Однако, по его словам, Россия не развалится "по мановению волшебной палочки".

Реклама:

По его словам, президент РФ Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков того, что собирается отступить, несмотря на то, что потери его армии уже составляют 223 тысячи погибшими и ранеными. Стоит отметить, что цифра, которую он назвал, совпадает с цифрой в одном из слитых документов Пентагона.

"Довольно трудно предсказать, сколько потерь он готов выдержать, прежде чем поймет, что игра закончилась. Я просто пытаюсь отдавать себе отчет, что ни одно наступление не приведет к внезапному развалу российской армии", – сказал Уоллес.

Британский министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны союзников остается сильной, и что именно украинская сторона должна решить, когда вести переговоры о прекращении боевых действий, но это должно происходить с позиции силы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет значительную часть возможностей, необходимых для успеха весеннего контрнаступления на фоне последствий утечки документов американской разведки.

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления.

Темы: контрнаступлениеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
контрнаступление
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий
"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: