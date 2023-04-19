У дитсадках і школах: ЗМІ дізналися, де в Росії агітують їхати на фронт

Журналісти виявили рекламу контрактів із російським Міноборони в дитячих садках і школах, а також підрахували, скільки рекламних оголошень Кремль опублікував у соцмережах.

Джерело: Новая газета Европа

Деталі: Видання вважає, що Кремль поки не планує оголошувати мобілізацію, роблячи ставку на залучення добровольців і контрактників.

В акаунтах регіональної влади журналісти нарахували щонайменше 19 тисяч оголошень про контрактну військову службу, ще майже 4 тисячі – у пабліках бюджетних установ і закладів освіти, включно зі школами та дитячими садками. В останніх потенційних добровольців заманюють перевагами для дітей, наприклад бюджетними місцями у вишах і путівками в дитячі табори.

У "ВКонтакте" журналісти знайшли 75 тисяч рекламних оголошень із закликом вирушити на фронт, водночас 70% із них з'явилися з початку березня. Майже 90% усіх оголошень – реклама контрактів із Міноборони, ще 2,5 тисячі – пости про пошук добровольців і набір у ПВК Вагнера.

Як пише "Новая", серед найпопулярніших гасел були "Служба за контрактом – вибір справжніх чоловіків!", "Військова служба – стабільність і впевненість у житті!" і "Ти потрібен своїй країні!".

Крім того, "Новая" виявила майже 20 тисяч рекламних постів у міських і новинних пабліках, а також у групах із пошуку роботи. Зокрема, на популярному в Росії сайті з пошуку роботи HeadHunter розміщено щонайменше 650 вакансій. Решту оголошень опубліковано в групах без явної тематики.

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Журналісти зазначають, що в російських містах з'явилися мобільні агітаційні пункти, а центри зайнятості почали активно пропонувати безробітним укласти контракт із Міноборони.

ПВК "Вагнер" також веде активний набір. На початку березня Євген Пригожин оголосив, що ПВК відкрила центри для вербування найманців у 42 російських містах. У групі ПВК у "ВКонтакте" йдеться про те, що тільки за квітень співробітники компанії планують відвідати понад 36 тисяч населених пунктів.