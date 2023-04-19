В детсадах и школах: СМИ узнали, где в России агитируют ехать на фронт

Журналисты обнаружили рекламу контрактов с российским Минобороны в детских садах и школах, а также подсчитали, сколько рекламных объявлений Кремль опубликовал в соцсетях.

Источник: Новая газета Европа

Детали: Издание считает, что Кремль пока не планирует объявлять мобилизацию, делая ставку на привлечение добровольцев и контрактников.

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В аккаунтах региональных властей журналисты насчитали не менее 19 тысяч объявлений о контрактной военной службе, еще почти 4 тысячи — в пабликах бюджетных учреждений и учебных заведений, включая школы и детские сады. В последних потенциальных добровольцев заманивают преимуществами для детей, например бюджетными местами в вузах и путевками в детские лагеря.

Во "ВКонтакте" журналисты нашли 75 тысяч рекламных объявлений с призывом отправиться на фронт, при этом 70% из них появились с начала марта. Почти 90% всех объявлений — реклама контрактов с Минобороны, еще 2,5 тысячи — посты о поиске добровольцев и наборе в ЧВК Вагнера.

Как пишет "Новая", среди самых популярных лозунгов были "Служба по контракту — выбор настоящих мужчин!", "Военная служба — стабильность и уверенность в жизни!" и "Ты нужен своей стране!".

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Кроме того, "Новая" обнаружила почти 20 тысяч рекламных постов в городских и новостных пабликах, а также в группах по поиску работы. В частности, на популярном в России сайте по поиску работы HeadHunter размещено не менее 650 вакансий. Остальные объявления опубликованы в группах без явной тематики.

Журналисты отмечают, что в российских городах появились мобильные агитационные пункты, а центры занятости начали активно предлагать безработным заключить контракт с Минобороны.

ЧВК Вагнера также ведет активный набор. В начале Евгений Пригожин объявил, что ЧВК открыла центры для вербовки наемников в 42 российских городах .

В группе ЧВК во "ВКонтакте" говорится, что только за апрель сотрудники компании планируют посетить больше 36 тысяч населенных пунктов.