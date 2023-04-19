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У Білорусі стартували військові навчання: випробовують ППО

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 17:56
У Білорусі стартували військові навчання: випробовують ППО
Ілюстративне фото з Укрінформу

У Білорусі 19 квітня почалися чергові військові навчання, цього разі – із захисту від атак з повітря. 

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі 

Дослівно: "Відповідно до плану підготовки за призначенням з 19 по 22 квітня з одним із підрозділів зенітних ракетних військ ВПС і військ ППО проводиться тактичне навчання". 

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Деталі: У Міноборони Білорусі повідомили, що військові мають здійснити марш у призначені райони і виконати навчально-бойові завдання із прикриття військ і критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури від повітряного нападу і високоточної зброї.

Що цьому передувало: 

  • Раніше стало відомо, що Росія та Білорусь подовжили військові навчання на білоруських полігонах щонайменше до 24 квітня 2023 року.  

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Теми: БілорусьППО
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