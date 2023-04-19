У Білорусі стартували військові навчання: випробовують ППО

У Білорусі 19 квітня почалися чергові військові навчання, цього разі – із захисту від атак з повітря.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "Відповідно до плану підготовки за призначенням з 19 по 22 квітня з одним із підрозділів зенітних ракетних військ ВПС і військ ППО проводиться тактичне навчання".

Деталі: У Міноборони Білорусі повідомили, що військові мають здійснити марш у призначені райони і виконати навчально-бойові завдання із прикриття військ і критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури від повітряного нападу і високоточної зброї.

Що цьому передувало: