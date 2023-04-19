В Беларуси стартовали военные учения: испытывают ПВО

В Беларуси 19 апреля начались военные учения по защите от атак с воздуха.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "В соответствии с планом подготовки по назначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение".

Детали: В Минобороны Беларуси сообщили, что военные должны совершить марш в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздушного нападения и высокоточного оружия.

Что этому предшествовало: