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В Беларуси стартовали военные учения: испытывают ПВО

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 17:56
В Беларуси стартовали военные учения: испытывают ПВО
Иллюстративное фото из Укринформа

В Беларуси 19 апреля начались военные учения по защите от атак с воздуха. 

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси 

Дословно: "В соответствии с планом подготовки по назначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение". 

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Детали: В Минобороны Беларуси сообщили, что военные должны совершить марш в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздушного нападения и высокоточного оружия.

Что этому предшествовало:

  • Ранее стало известно, что Россия и Беларусь продлили военные учения на белорусских полигонах как минимум до 24 апреля 2023 года.

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Темы: БеларусьПВО
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