Резніков підтвердив прибуття ще однієї системи IRIS-T в Україну

Міністр оборони Олексій Резніков у середу підтвердив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Facebook-дописі Резнікова, де він дякує партнерам за допомогу в розбудові протиповітряної оборони України.

"Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам – підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами", – зазначив міністр оборони.

Реклама:

У дописі Резніков уточнив, що перелічені ним системи "вже у лавах Сил оборони".

Раніше про те, що Німеччина передала Україні другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, повідомило видання Spiegel із посиланням на джерела.

Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радарної машини і командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні Німеччина також повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot.