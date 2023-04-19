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Резніков підтвердив прибуття ще однієї системи IRIS-T в Україну

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 19:19

Міністр оборони Олексій Резніков у середу підтвердив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Facebook-дописі Резнікова, де він дякує партнерам за допомогу в розбудові протиповітряної оборони України.

"Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам – підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами", – зазначив міністр оборони.

У дописі Резніков уточнив, що перелічені ним системи "вже у лавах Сил оборони".

Раніше про те, що Німеччина передала Україні другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, повідомило видання Spiegel із посиланням на джерела.

Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радарної машини і командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Нагадаємо, напередодні Німеччина також повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot

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Теми: РезніковППОзброяМіноборони
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