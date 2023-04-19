Резников подтвердил прибытие еще одной системы IRIS-T в Украину

Министр обороны Алексей Резников в среду подтвердил, что Украина получила от Германии второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Facebook-сообщении Резникова, где он благодарит партнеров за помощь в развитии противовоздушной обороны Украины.

"Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров – повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами", – отметил министр обороны.

В заметке Резников уточнил, что перечисленные им системы "уже в рядах Сил обороны".

Ранее о том, что Германия передала Украине второй из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радарной машины и командной машины. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Напомним, накануне Германия также сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot.