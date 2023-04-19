Президент Німеччини: Гасло "Ніколи знову" – це і про війну в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу у Варшаві до 80-річчя повстання у Варшавському гетто наголосив, що у Європі ніколи знову не має повторитися війна на кшталт тієї, яку спричинило повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі президент Німеччини наголосив, що присутні на заході представники Польщі та Ізраїлю поділяють віру у спільне майбутнє і спільні цінності, які "висміяв" російський лідер Владімір Путін, вторгнувшись в Україну.

"Ми, німці, також засвоїли уроки нашої історії. "Ніколи знову" означає, що в Європі не повинно бути злочинної агресивної війни, подібної до тієї, яку веде Росія проти України. "Ніколи знову" означає: ми твердо стоїмо на боці України – разом із Польщею та іншими союзниками", – підкреслив він.

Штайнмаєр додав, що Німеччина разом із Польщею та іншими союзниками підтримує Україну "гуманітарно, політично і військово".

"Саме це я маю на увазі, коли говорю про нашу відповідальність перед історією. Ми, німці, несемо цю відповідальність, захищаючи мир і свободу", – підкреслив президент Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим президентом Німеччини, який узяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв повстання у Варшавському гетто 1943 року в столиці Польщі й попросив пробачення за злочини, скоєні того часу нацистським режимом у Німеччині.

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У Варшавському гетто, створеному німецькими окупантами восени 1940 року, утримувались близько 450 тисяч людей. У 1942 році нацисти почали депортувати євреїв до таборів смерті та трудових таборів, жертвами чого стали від 250 тисяч до 280 тисяч людей.

19 квітня 1943 року у Варшавському гетто почалося повстання слабко озброєного єврейського опору, яке тривало до середини травня. У результаті понад 56 тисяч євреїв було вбито або депортовано до концентраційних таборів і таборів смерті.

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