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Президент Германии: Лозунг "Никогда снова" - это и о войне в Украине

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 19:25

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Варшаве к 80-летию восстания в Варшавском гетто отметил, что в Европе никогда снова не должна повториться война подобная той, которую вызвало полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении президент Германии отметил, что присутствующие на мероприятии представители Польши и Израиля разделяют веру в общее будущее и общие ценности, которые "высмеял" российский лидер Владимир Путин, вторгшись в Украину.

"Мы, немцы, также усвоили уроки нашей истории. "Никогда снова" означает, что в Европе не должно быть преступной агрессивной войны, подобной той, которую ведет Россия против Украины. "Никогда снова" означает: мы твердо стоим на стороне Украины – вместе с Польшей и другими союзниками", – подчеркнул он. 

Штайнмайер добавил, что Германия вместе с Польшей и другими союзниками поддерживает Украину "гуманитарно, политически и военно".

"Именно это я имею в виду, когда говорю о нашей ответственности перед историей. Мы, немцы, несем эту ответственность, защищая мир и свободу", – подчеркнул президент Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым президентом Германии, который принял участие в церемонии почтения памяти жертв восстания в Варшавском гетто 1943 года в столице Польши и попросил прощения за преступления, совершенные в то время нацистским режимом в Германии.

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В Варшавском гетто, созданном немецкими оккупантами осенью 1940 года, содержались около 450 тысяч человек. В 1942 году нацисты начали депортировать евреев в лагеря смерти и трудовые лагеря, жертвами чего стали от 250 тысяч до 280 тысяч человек.

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто началось восстание слабо вооруженного еврейского сопротивления, которое продолжалось до середины мая. В результате более 56 тысяч евреев были убиты или депортированы в концентрационные лагеря и лагеря смерти.

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Темы: Германияпрезидентвойна
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