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США в середу оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 19:45

Сполучені Штати підготували черговий пакет військової допомоги Україні, який буде оголошений у середу ввечері.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на брифінгу в середу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Сьогодні пізніше адміністрація Байдена-Гарріс оголосить про новий пакет безпекової допомоги України в межах наших постійних зусиль з допомоги Україні в обороні проти жорстокого російського вторгнення", – зазначила вона.

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За словами речниці адміністрації президента США, до пакету увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS та бронебійних систем, а також артилерійські снаряди.

Жан-П'єр зазначила, що пакет буде виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

Останній пакет військової допомоги на загальну суму 2,6 мільярда доларів Сполучені Штати оголошували на початку квітня.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму близько 33 мільярдів доларів.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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