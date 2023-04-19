Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США в среду объявят о новом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 19:45

Соединенные Штаты подготовили очередной пакет военной помощи Украине, который будет объявлен в среду вечером.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня позже администрация Байдена-Харрис объявит о новом пакете безопасности помощи Украине в рамках наших постоянных усилий по помощи Украине в обороне против жестокого российского вторжения", – отметила она.

Реклама:

По словам пресс-секретаря администрации президента США, в пакет войдут дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS и бронебойным системам, а также артиллерийские снаряды.

Жан-Пьер отметила, что пакет будет выделен в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

Последний пакет военной помощи на общую сумму 2,6 миллиарда долларов Соединенные Штаты объявляли в начале апреля.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с начала полномасштабного вторжения России США объявили о военной помощи Украине на сумму около 33 миллиардов долларов.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: