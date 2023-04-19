США в среду объявят о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты подготовили очередной пакет военной помощи Украине, который будет объявлен в среду вечером.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня позже администрация Байдена-Харрис объявит о новом пакете безопасности помощи Украине в рамках наших постоянных усилий по помощи Украине в обороне против жестокого российского вторжения", – отметила она.

По словам пресс-секретаря администрации президента США, в пакет войдут дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS и бронебойным системам, а также артиллерийские снаряды.

Жан-Пьер отметила, что пакет будет выделен в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

Последний пакет военной помощи на общую сумму 2,6 миллиарда долларов Соединенные Штаты объявляли в начале апреля.

Всего с начала полномасштабного вторжения России США объявили о военной помощи Украине на сумму около 33 миллиардов долларов.