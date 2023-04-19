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В уряді Німеччини підкреслюють потребу відновлення України з урахуванням її вступу до ЄС

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 19:59

Уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань відновлення України Йохен Фласбарт стверджує, що у своїй діяльності з відновлення зруйнованої інфраструктури України Берлін виходитиме з того, що ця інфраструктура згодом буде спільною європейською.

Про це він заявив у середу 19 квітня на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Йохен Фласбарт, який є також державним секретарем Німеччини з питань розвитку, розповів, що у Києві мав зустрічі не лише з українською владою, а й також з іншими державами-донорами. Зокрема, переговори у Мінфіні він проводив разом із спецпосланником Франції з питань відбудови. "Ми також обговорили з нашими партнерами у донорській спільноті пріоритети, які ставить Україна", – пояснив він.

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Не вдаючись у деталі щодо конкретних проєктів, представник Німеччини наголосив на наближенні України до об’єднаної Європи. Через це, за його словами, одним з пріоритетів є українська інфраструктура. 

"Насамперед ми надаємо допомогу, щоби забезпечити роботу енергетичної інфраструктури, яка значно постраждала в Україні. Ми не лише ремонтуємо, відновлюємо пошкоджені елементи інфраструктури, але також працюємо над подальшою розбудовою української інфраструктури, тому що Україна незабаром стане складовою єдиної Європи (Євросоюзу –ЄП), і ця інфраструктура також увіллється у європейську інфраструктуру", – пояснив він.

Раніше Фласбарт оголосив, що Німеччина надасть додаткові 111 млн євро на відновлення України.

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Також Німеччина посилила безпекову допомогу, канцлер Шольц розкритикував Швейцарію за вето на постачання боєприпасів.

Теми: НімеччинаЄС
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