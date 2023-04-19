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В Германии подчеркивают, что восстановление Украины не обходимо с учетом ее вступления в ЕС

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 19:59

Уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам повоєнного восстановления Украины Йохен Фласбарт утверждает: в своей деятельности по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины Берлин будет исходить из того, что эта инфраструктура впоследствии станет общеевропейской.

Об этом он заявил в среду 19 апреля на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Йохен Фласбарт, который является также государственным секретарем Германии по вопросам развития, рассказал, что в Киеве встречался не только с украинской властью, но и также с другими государствами-донорами. В частности, переговоры в Минфине он проводил вместе со спецпосланником Франции по вопросам восстановления. "Мы также обсудили с нашими партнерами по донорскому сообществу приоритеты, которые ставит Украина", – пояснил он.

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По его словам, одним из приоритетов является украинская инфраструктура. Не вдаваясь в детали о конкретных проектах, представитель Германии отметил приближение Украины к единой Европе. 

"Прежде всего мы оказываем помощь, чтобы обеспечить работу энергетической инфраструктуры, которая значительно пострадала в Украине. Мы не только ремонтируем, восстанавливаем поврежденные элементы инфраструктуры, но также работаем над дальнейшим развитием украинской инфраструктуры, потому что Украина вскоре станет частью единой Европы (Евросоюза -ЕП), и эта инфраструктура также вольется в европейскую инфраструктуру", – пояснил он.

Ранее Фласбарт объявил, что Германия предоставит дополнительные 111 млн евро на восстановление Украины.

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Также Германия усилила помощь в сфере безопасности, канцлер Шольц раскритиковал Швейцарию за вето на поставки боеприпасов.

Темы: ГерманияЕС
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