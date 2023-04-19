В Україні розробляють новий спосіб верифікації військовополонених – омбудсмен

В Україні розробляють спосіб додаткової верифікації військових, які перебувають у російському полоні.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Ми напрацьовуватимемо процедуру додаткової верифікації наших військових, які перебувають у полоні на території РФ. Інструментарій: родичі звертатимуться в Офіс уповноваженого, ми звертаємося до КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових експертиз - ред.), інститут робитиме експертизу на підставі фотографій і даватиме результати експертизи.

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Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні.

Окрім підтвердження особи, експертиза може надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні".

Деталі: Лубінець повідомив, що для цього був підписаний меморандум про співробітництво з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

ВІДЕО ДНЯ

Ідею додаткової верифікації підтримали на рівні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.