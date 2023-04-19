Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні розробляють новий спосіб верифікації військовополонених – омбудсмен

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 20:21
В Україні розробляють новий спосіб верифікації військовополонених – омбудсмен
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО З FACEBOOK

В Україні розробляють спосіб додаткової верифікації військових, які перебувають у російському полоні. 

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Ми напрацьовуватимемо процедуру додаткової верифікації наших військових, які перебувають у полоні на території РФ. Інструментарій: родичі звертатимуться в Офіс уповноваженого, ми звертаємося до КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових експертиз - ред.), інститут робитиме експертизу на підставі фотографій і даватиме результати експертизи. 

Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні.

Окрім підтвердження особи, експертиза може надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні".

Деталі: Лубінець повідомив, що для цього був підписаний меморандум про співробітництво з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Ідею додаткової верифікації підтримали на рівні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: полоненіомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
полонені
Безвісти зниклими вважають 7 тисяч українських військових – уповноважений
Омбудсмен Лубінець: Кількість цивільних заручників, яких утримує Росія, просто шалена
86% українських військових зазнавали фізичних тортур у російському полоні – омбудсмен
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: