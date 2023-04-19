В Украине разрабатывают новый способ верификации военнопленных – омбудсмен

В Украине разработают способ дополнительной верификации военных, находящихся в российском плену.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Мы будем нарабатывать процедуру дополнительной верификации наших военных, находящихся в плену на территории РФ. Инструментарий: родственники будут обращаться в Офис уполномоченного, мы обращаемся в КНИИСЭ, институт будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы.

Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать военного, который находится в плену.

Кроме подтверждения личности, экспертиза может предоставлять выводы о моральном ущербе граждан, которые находились в плену".

Детали: Лубинец сообщил, что для этого был подписан меморандум о сотрудничестве с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Идею дополнительной верификации поддержали на уровне Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.