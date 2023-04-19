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В Украине разрабатывают новый способ верификации военнопленных – омбудсмен

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 20:21
В Украине разрабатывают новый способ верификации военнопленных – омбудсмен
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

В Украине разработают способ дополнительной верификации военных, находящихся в российском плену. 

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Мы будем нарабатывать процедуру дополнительной верификации наших военных, находящихся в плену на территории РФ. Инструментарий: родственники будут обращаться в Офис уполномоченного, мы обращаемся в КНИИСЭ, институт будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы. 

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Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать военного, который находится в плену.

Кроме подтверждения личности, экспертиза может предоставлять выводы о моральном ущербе граждан, которые находились в плену".

Детали: Лубинец сообщил, что для этого был подписан меморандум о сотрудничестве с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

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Идею дополнительной верификации поддержали на уровне Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Темы: пленныеомбудсмен
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