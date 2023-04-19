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У Кремлі відреагували на розслідування ЗМІ про підозрілу діяльність суден РФ

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 20:26

У Кремлі заперечили припущення у розслідуванні кількох ЗМІ щодо підозрілої діяльності російських суден у Балтійському та Північному морях.

Про це, як повідомляє російське РИА Новости, заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда".

Пєсков прокоментував, що журналісти буцімто помиляються у своїх висновках. 

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"Знову віддають перевагу тому, щоби безпідставно звинувачувати у всьому Росію. Краще б вони приділяли більшу увагу темі теракту на "Північних потоках" і необхідності прозорого, невідкладного і широкого міжнародного розслідування цих безпрецедентних терактів", – заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії за висновками спільного розслідування припускають, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

16 березня НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури на тлі російської загрози.

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Теми: РосіякорабліЗМІ
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