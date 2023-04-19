В Кремле отреагировали на расследование СМИ о подозрительной деятельности судов РФ

В Кремле отрицаюти предположения в расследовании СМИ о подозрительной деятельности российских судов в Балтийском и Северном морях.

Об этом, как сообщает российское РИА Новости, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

Песков прокомментировал, что журналисты якобы ошибаются в своих выводах.

"Опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию. Мы бы предпочли, чтобы они больше уделяли внимание теме теракта на "Северных потоках" и необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов", – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, общественные вещатели Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии по выводам совместного расследования предполагают, что российские военные суда и гражданские "корабли-призраки" в Балтийском и Северном морях собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

16 марта НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.