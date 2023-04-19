Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина відмовляється від ідеї "шефства над регіонами" у процесі відбудови України

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 20:35

Берлін не вважає ефективною концепцію, за якою держави-донори концентруватимуться на відбудові певних регіонів під час повоєнного відновлення України.

Про це заявив кореспонденту "Європейської правди" уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань відновлення України Йохен Фласбарт на зустрічі з журналістами у Києві.

Фласбарт пояснив, що німецький уряд відмовився від фокусування на допомозі лише певним областям.

"Ми вирішили не концентруватися на допомозі чи партнерських стосунках з певними регіонами чи звертати особливу увагу на певні сектори чи галузі економіки", – заявив він, відповідаючи на запитання ЄП. 

Це означає відмову Берліну від концепції, яку просувала раніше українська влада і з якою загалом погоджувалися партнери. Так, президенти Зеленський і Штайнмаєр минулої осені заявляли, що домовилися про патронат Німеччини над Чернігівщиною.

Йохен Фласбарт наголосив, що Німеччина натомість вважає ефективнішим гнучке реагування на запити України.

"Ми насамперед виходимо з того, що потрібно дуже чітко координувати наші зусилля разом з у Україною, щоби ставилися правильні пріоритети і визначалося, які проєкти і які програми будуть втілюватися в життя", – заявив він, підкресливши пріоритетність спільної роботи держав-донорів та  співпраці з Всесвітнім банком і МВФ.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше спецпредставник Фласбарт заявляв у Києві про зв’язок відбудови України та її вступу до ЄС.

Також він оголосив, що Німеччина надасть додаткові 111 млн євро на відновлення України.

Теми: Німеччинадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Німеччина
В уряді Німеччини підкреслюють потребу відновлення України з урахуванням її вступу до ЄС
Президент Німеччини: Гасло "Ніколи знову" – це і про війну в Україні
Німеччина надасть додаткові 111 млн євро на відновлення України
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: