Німеччина відмовляється від ідеї "шефства над регіонами" у процесі відбудови України

Берлін не вважає ефективною концепцію, за якою держави-донори концентруватимуться на відбудові певних регіонів під час повоєнного відновлення України.

Про це заявив кореспонденту "Європейської правди" уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань відновлення України Йохен Фласбарт на зустрічі з журналістами у Києві.

Фласбарт пояснив, що німецький уряд відмовився від фокусування на допомозі лише певним областям.

"Ми вирішили не концентруватися на допомозі чи партнерських стосунках з певними регіонами чи звертати особливу увагу на певні сектори чи галузі економіки", – заявив він, відповідаючи на запитання ЄП.

Це означає відмову Берліну від концепції, яку просувала раніше українська влада і з якою загалом погоджувалися партнери. Так, президенти Зеленський і Штайнмаєр минулої осені заявляли, що домовилися про патронат Німеччини над Чернігівщиною.

Йохен Фласбарт наголосив, що Німеччина натомість вважає ефективнішим гнучке реагування на запити України.

"Ми насамперед виходимо з того, що потрібно дуже чітко координувати наші зусилля разом з у Україною, щоби ставилися правильні пріоритети і визначалося, які проєкти і які програми будуть втілюватися в життя", – заявив він, підкресливши пріоритетність спільної роботи держав-донорів та співпраці з Всесвітнім банком і МВФ.

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Раніше спецпредставник Фласбарт заявляв у Києві про зв’язок відбудови України та її вступу до ЄС.

Також він оголосив, що Німеччина надасть додаткові 111 млн євро на відновлення України.