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Германия отказывается от идеи "шефства над регионами" при восстановлении Украины

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 20:35

Берлин не считает эффективной концепцию, по которой государства-доноры будут концентрироваться на восстановлении определенных регионов во время послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил корреспонденту "Европейской правды" уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам восстановления Украины Йохен Фласбарт на встрече с журналистами в Киеве.

Фласбарт пояснил, что немецкое правительство отказалось от идеи фокусироваться на помощи только определенным областям.

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"Мы решили не концентрироваться на помощи или партнерских отношениях с определенными регионами или же уделять особое внимание определенным секторам или отраслям экономики", – заявил он, отвечая на вопрос ЕП. 

Это означает отказ Берлина от концепции, которую продвигала ранее украинская власть и с которой в целом соглашались партнеры. Так, президенты Зеленский и Штайнмайер прошлой осенью заявляли, что договорились о патронате Германии над Черниговщиной.

Йохен Фласбарт отметил, что Германия вместо этого считает более эффективным гибкое реагирование на запросы Украины.

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"Мы прежде всего исходим из того, что нужно очень четко координировать наши усилия вместе с Украиной, чтобы ставились правильные приоритеты и определять, какие проекты и какие программы будут воплощаться в жизнь", – заявил он, подчеркнув приоритетность совместной работы государств-доноров и их сотрудничества со Всемирным банком и МВФ.

Ранее спецпредставитель Фласбарт заявлял в Киеве о связи повоенного восстановления Украины с ее вступлением в ЕС.

Также он объявил, что Германия предоставит дополнительные 111 млн евро на восстановление Украины.

Темы: Германияпомощь Украине
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