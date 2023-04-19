Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії почали прибирати згадки Києва зі шкільних підручників – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 21:11
У Росії почали прибирати згадки Києва зі шкільних підручників – ЗМІ
Ілюстративне фото з Shutterstock

У деяких російських шкільних підручниках прибрали згадки Києва в параграфах про Київську Русь. 

Джерело: Медиазона

Деталі: Видання ознайомилася з кількома сторінками відредагованого підручника "Навколишній світ" для четвертого класу і порівняло їх із версією 2021 року. 

Наприклад, у старому виданні йшлося про те, що літопис "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, а в новій – Нестора названо просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

 

У старій версії також ішлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій – "у столиці". І третє: було "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор", а стало – "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

Крім того, у підручнику з історії Росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.

"Медиазона" повідомляє, що в редакції 2016 року йдеться: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород і Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У редакції 2023 року написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".

ВІДЕО ДНЯ

Також російська влада готує методичні матеріали, в яких "уточнюється роль Києва" в історії Росії. Як вважає співрозмовник видання у видавництві "Просвещение", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни і їх використовуватимуть у наступному навчальному році.

Теми: Росіяпропагандаосвітаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Росія
Путін все ж хоче піонерів у Росії – пропонує так назвати дитячу організацію
На Кіпрі створять орган для контролю виконання санкцій проти Росії
Швейцарія поки відмовилась шукати російські активи спільно із G7
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: