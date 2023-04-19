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У Росії почали прибирати згадки Києва зі шкільних підручників – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 21:11
У Росії почали прибирати згадки Києва зі шкільних підручників – ЗМІ
Ілюстративне фото з Shutterstock

У деяких російських шкільних підручниках прибрали згадки Києва в параграфах про Київську Русь. 

Джерело: Медиазона

Деталі: Видання ознайомилася з кількома сторінками відредагованого підручника "Навколишній світ" для четвертого класу і порівняло їх із версією 2021 року. 

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Наприклад, у старому виданні йшлося про те, що літопис "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, а в новій – Нестора названо просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

 

У старій версії також ішлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій – "у столиці". І третє: було "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор", а стало – "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

Крім того, у підручнику з історії Росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.

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"Медиазона" повідомляє, що в редакції 2016 року йдеться: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород і Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У редакції 2023 року написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".

Також російська влада готує методичні матеріали, в яких "уточнюється роль Києва" в історії Росії. Як вважає співрозмовник видання у видавництві "Просвещение", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни і їх використовуватимуть у наступному навчальному році.

Теми: Росіяпропагандаосвітаісторія
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