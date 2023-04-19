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В России начали убирать упоминания Киева из школьных учебников – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 21:11
В России начали убирать упоминания Киева из школьных учебников – СМИ
Иллюстративное фото с Shutterstock

В некоторых российских школьных учебниках убрали упоминания Киева в параграфах о Киевской Руси. 

Источник: Медиазона

Детали: Издание ознакомилась с несколькими страницами отредактированного учебника "Окружающий мир" для четвертого класса и сравнила их с версией 2021 года. Например, в старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в новой – Нестор назван просто монахом, без уточнения места, где он жил и работал.

 

В старой версии также говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой — "в столице". И третье: было "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало — "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

Кроме того, в учебнике по истории России за шестой класс поменялась дата, которая считается моментом основания Руси (Киевской Руси - ред.) как государства.

"Медиазона" сообщает, что в редакции 2016 года говорится: "882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства". В редакции 2023 года написано: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его призванием в 862 году в Новгород связывают образование государства Русь".

Также готовятся методические материалы, в которых "уточняется роль Киева" в истории России. Как полагает собеседник издания в издательстве "Просвещение", эти материалы поступят в школы к концу весны и будут использоваться в следующем учебном году.

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Темы: Росcияпропагандаобразованиеистория
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