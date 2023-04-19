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В частині України звучали сирени, в небі Київщини – повітряна ціль

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 22:26
В частині України звучали сирени, в небі Київщини – повітряна ціль
Скриншот з карти тривог

Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголошували повітряну тривогу, у небі Київщини помітили повітряну ціль.

Джерело: карта тривог, Київська обласна військова адміністрація у Telegram, керівник офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Дослівно КОВА: "Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові.

Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу".

Деталі: Повітряна тривога також була оголошена у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, та Луганській областях і в Криму.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Дніпро "працює ППО" і "є збиті шахіди".

Також столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. 

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Єрмак закликав "не перейматися щодо НЛО", бо "це ППО", але згодом змінив це повідомлення і закликав зачекати на інформацію від Повітряних сил. 

О 23:01 тривогу у Києві та області скасували. Приблизно о 23:30 почали скасовувати тривоги і на сході країни.

Теми: повітряна тривогаКиївська область
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