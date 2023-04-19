В части Украины звучали сирены, в небе Киевщины – воздушная цель

Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявляли воздушную тревогу, в небе Киевской области заметили воздушную цель.

Источник: карта тревог, Киевская областная военная администрация в Telegram, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Дословно КОВА: "Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове.

Находитесь в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть".

Детали: Воздушная тревога также была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, и Луганской областях и в Крыму.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Днепре "работает ПВО" и "есть сбитые шахиды".

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Также столичные жители еще до объявления воздушной тревоги видели в небе яркую вспышку. Что именно это было, пока неизвестно.

Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

В то же время Ермак призвал "не переживать по поводу НЛО", потому что "это ПВО", но позже изменил это сообщение и призвал подождать информацию от Воздушных сил.

Ще одне відео яскравого спалаху у Києві опублікували Telegram-канали pic.twitter.com/JqvP0aZqKm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

В 23:01 тревогу в Киеве и области отменили. Примерно в 23:30 начали отменять тревоги и на востоке страны.