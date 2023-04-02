Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Хмельницькому сотні людей прийшли до храму УПЦ МП, де побили військового

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 18:39
У Хмельницькому сотні людей прийшли до храму УПЦ МП, де побили військового
акція біля храму в Хмельницькому, фото: Суспільне

У Хмельницькому близько 500 людей зібралися на акцію під храмом УПЦ МП після побиття військового, в УПЦ МП заявили про штурм.

Джерело: Hromadske, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, УПЦ МП

Деталі: Кореспондент hromadske повідомляє, що територія собору була закрита. На вході стояли патрульні, серед натовпу є десятки поліцейських. Також присутні 20 військових, зокрема із 19-го окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий військовий. Ветерани, які служили із ним, зазначили, що зараз він у міській лікарні.

Першим про збір на акцію повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик, який і опублікував відео з храму. Учасники акції прийшли з прапорами та плакатом "Московський патріархат — прокляття України".

ВІДЕО ДНЯ

10 хлопців і дівчат залізли через паркан на територію храму, врешті учасники акції потрапили на територію.

Як повідомляється, біля входу в будівлю на територію церкви стоять священники, їх оточують кілька чоловіків спортивної зовнішності.

У свою чергу, в УПЦ МП заявили про штурм собору "радикалами", а інцидент у соборі — провокацією. Там заявили, що близько 50 прибічників ПЦУ та "радикалів" прорвалися на територію біля храму, штовхають вірян та кричать "Геть московського попа!", а парафіяни нібито "стримують рейдерів".

В УПЦ МП стверджують, що у неділю "переодягнений у військову форму чоловік вчинив напад на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького, зірвав богослужіння, облив та пошкодив священне Євангеліє в присутності понад 100 прихожан".

Місцевий активіст Дмитро Гуцалюк заявив, що в неділю має відбутися голосування громади про перехід собору до ПЦУ.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін закликав "знизити градус напруги й надати можливість відповідним службам розв’язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб".

"Хотів би нагадати, що ми живемо в європейській, цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити і не будемо уподібнюватися їхнім шляхам розв’язання конфліктних ситуацій. Як і личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб", — сказав він.

Що передувало: В одному з храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового. Поліція відкрила провадження проти священника та військового.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після інциденту з побиттям військового заявив, що міськрада на позачерговій сесії проголосує за припинення користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади.

Теми: ХмельницькийУПЦ МП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Хмельницький
На Хмельниччині прогриміли вибухи – ОВА
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання нового президента США може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: