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Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 21:45
Ядерну зброю в Білорусі присунуть до західних кордонів – посол РФ
Борис Гризлов, фото "Єдиної Росії"

Російську тактичну ядерну зброю, яку планують розмістити в Білорусі, буде "присунуто" до західних кордонів Союзної держави.

Джерело: посол Росії в Мінську Борис Гризлов в ефірі білоруського телеканалу СТВ, повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Вона (ядерна зброя – ІФ) буде присунута до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на галас у Європі та США".

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Деталі: На його думку, як ніколи важливий паритет у питанні розміщення ядерної зброї у світі.

"Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи – Італії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Туреччині, то і ми повинні вживати заходів, які будуть підвищувати безпеку нашої Союзної держави", - сказав Гризлов.

Він додав, що "Росія і Білорусь – це територія Союзної держави, причому узаконена, на відміну від території країн, де США розміщують свою ядерну зброю".

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Посол нагадав, що до 1 липня має бути підготовлено сховище для розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

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Теми: БілорусьРосіяядерна зброя
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