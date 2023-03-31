Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: ядерна зброя в Білорусі означає, що зустріч Путіна і Сі була невдалою

Олександр ШумілінП'ятниця, 31 березня 2023, 19:47
Зеленський: ядерна зброя в Білорусі означає, що зустріч Путіна і Сі була невдалою
Зеленський із європейською делегацією в Бучі. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішенням розташувати в Білорусі ядерну зброю президент РФ Володимир Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб’єктність.  

Джерело: Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі

Пряма мова: "Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. (Росії – ред.) потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила.

Це ще раз підкреслює, що треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги презенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити і навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації.

І останнє – це повністю втрата будь-якої суб’єктності і президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території".    

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У п’ятницю 31 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.
  • 25 березня Путіна заявив, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Теми: ПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ

Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто

Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського через українське зерно

У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками

фото, відеоЗ російського полону повернули ще 12 українців

Усі новини...
Путін
Путін змінив концепцію зовнішньої політики РФ: врахував зміни після нападу на Україну
Путін оголосив весняний призов, хоче набрати майже 150 тисяч осіб
У Швейцарії чотирьох банкірів засудили за допомогу з мільйонами Путіна
Останні новини
23:05
Зеленський провів Ставку у Чернігові: Готуємось до активних дій
22:58
У Брянській області РФ заявляють, що дрон атакував військкомат
22:46
У NASA оголосили склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2
22:25
З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ
22:16
ЗМІ: Столтенберг пропонує членам НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України
21:56
Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян
21:54
У підриві "Північних потоків", окрім України, підозрювали й Польщу – WP
21:38
РФ відкриває центри для деукраїнізації в окупованій Запорізькій області – ЦНС
21:22
Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто
21:19
Ліквідація Татарського: журналіст Попков заявив, що він тут ні до чого
Усі новини...