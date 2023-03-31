Зеленський: ядерна зброя в Білорусі означає, що зустріч Путіна і Сі була невдалою

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішенням розташувати в Білорусі ядерну зброю президент РФ Володимир Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб’єктність.

Джерело: Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі

Пряма мова: "Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. (Росії – ред.) потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила.

Це ще раз підкреслює, що треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги презенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити і навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації.

І останнє – це повністю втрата будь-якої суб’єктності і президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території".

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