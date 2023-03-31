Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: ядерна зброя в Білорусі означає, що зустріч Путіна і Сі була невдалою

Олександр ШумілінП'ятниця, 31 березня 2023, 19:47
Зеленський: ядерна зброя в Білорусі означає, що зустріч Путіна і Сі була невдалою
Зеленський із європейською делегацією в Бучі. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішенням розташувати в Білорусі ядерну зброю президент РФ Володимир Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб’єктність.  

Джерело: Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі

Пряма мова: "Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. (Росії – ред.) потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила.

Реклама:

Це ще раз підкреслює, що треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги презенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити і навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації.

І останнє – це повністю втрата будь-якої суб’єктності і президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території".    

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У п’ятницю 31 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.
  • 25 березня Путіна заявив, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Теми: ПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: