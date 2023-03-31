Зеленський: ядерна зброя в Білорусі означає, що зустріч Путіна і Сі була невдалою

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішенням розташувати в Білорусі ядерну зброю президент РФ Володимир Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб’єктність.

Джерело: Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі

Пряма мова: "Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. (Росії – ред.) потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила.

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Це ще раз підкреслює, що треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги презенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити і навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації.

І останнє – це повністю втрата будь-якої суб’єктності і президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території".

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