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На південно-східному напрямку зенітники знищили 10 ворожих "Шахедів"

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 00:08
На південно-східному напрямку зенітники знищили 10 ворожих Шахедів
ілюстративне фото: Getty Images

На південно-східному напрямку Повітряні сили збили 10 з 11 ворожих дронів "Shahed-136/131.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Пряма мова: "…інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Збито близько десяти "Шахедів".

Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили, що підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 "Shahed-136/131".

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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