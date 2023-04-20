На південно-східному напрямку зенітники знищили 10 ворожих "Шахедів"
Четвер, 20 квітня 2023, 00:08
На південно-східному напрямку Повітряні сили збили 10 з 11 ворожих дронів "Shahed-136/131.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Пряма мова: "…інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
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Збито близько десяти "Шахедів".
Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили, що підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 "Shahed-136/131".