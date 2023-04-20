Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На південно-східному напрямку зенітники знищили 10 ворожих "Шахедів"

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 00:08
На південно-східному напрямку зенітники знищили 10 ворожих Шахедів
ілюстративне фото: Getty Images

На південно-східному напрямку Повітряні сили збили 10 з 11 ворожих дронів "Shahed-136/131.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Пряма мова: "…інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Реклама:

Збито близько десяти "Шахедів".

Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили, що підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 "Shahed-136/131".

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Шахед
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Над Україною увечері збили обидва "Шахеди"
11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання нового президента США може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: