На юго-восточном направлении зенитчики уничтожили 10 вражеских "Шахедов"

На юго-восточном направлении Воздушные силы сбили 10 из 11 вражеских дронов "Shahed-136/131.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Прямая речь: "...интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Сбито около десяти "Шахедов".

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили, что подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожено 10 из 11 "Shahed-136/131".