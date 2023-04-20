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На юго-восточном направлении зенитчики уничтожили 10 вражеских "Шахедов"

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 00:08
На юго-восточном направлении зенитчики уничтожили 10 вражеских Шахедов
фото: Getty Images

На юго-восточном направлении Воздушные силы сбили 10 из 11 вражеских дронов "Shahed-136/131.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Прямая речь: "...интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Сбито около десяти "Шахедов".

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили, что подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожено 10 из 11 "Shahed-136/131".

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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