На юго-восточном направлении зенитчики уничтожили 10 вражеских "Шахедов"
Четверг, 20 апреля 2023, 00:08
На юго-восточном направлении Воздушные силы сбили 10 из 11 вражеских дронов "Shahed-136/131.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ
Прямая речь: "...интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
Реклама:
Сбито около десяти "Шахедов".
Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили, что подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожено 10 из 11 "Shahed-136/131".