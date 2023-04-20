Над Києвом згорів не супутник NASA – The Alpha Centauri

Над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).

Джерело: The Alpha Centauri

Дослівно: "Сьогодні дійсно в атмосферу має входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік.

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Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України... "

"Об'єкт, що впав біля Києва, – болід (метеор)".

Деталі: The Alpha Centauri оприлюднив і приблизний маршрут падіння апарата.

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У проєкті додають, що "на тому ж сайті можна спостерігати за іншими "свіжими" об'єктами, що падають з космосу. Жоден з них не пролітає над Україною".

Довідково: TheAlphaCentauri.net, або ж просто Alpha Centauri – науково-популярний проєкт, сайт та ютуб-канал, присвячений популяризації космонавтики, астрономії та дослідженню космосу загалом.

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