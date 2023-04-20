Над Києвом згорів не супутник NASA – The Alpha Centauri
Четвер, 20 квітня 2023, 00:55
Над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).
Джерело: The Alpha Centauri
Дослівно: "Сьогодні дійсно в атмосферу має входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік.
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Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України... "
"Об'єкт, що впав біля Києва, – болід (метеор)".
Деталі: The Alpha Centauri оприлюднив і приблизний маршрут падіння апарата.
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У проєкті додають, що "на тому ж сайті можна спостерігати за іншими "свіжими" об'єктами, що падають з космосу. Жоден з них не пролітає над Україною".
Довідково: TheAlphaCentauri.net, або ж просто Alpha Centauri – науково-популярний проєкт, сайт та ютуб-канал, присвячений популяризації космонавтики, астрономії та дослідженню космосу загалом.
Передісторія:
- Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.
- Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах.
- Раніше у Space повідомили, що несправний космічний супутник NASA впаде на Землю 19-20 квітня.
- Очікувалося, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19- 20 квітня. RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Зазначалося, що більша частина цієї маси має перетворитися на попіл і пару під час падіння.
- Яскравий спалах у небі над Києвом, який жителі спостерігали у вечері 19 квітня, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA, повідомила Київська міська військова адміністрація.