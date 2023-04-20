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Над Києвом згорів не супутник NASA – The Alpha Centauri

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 00:55
Над Києвом згорів не супутник NASA – The Alpha Centauri
Спалах у небі Києва. Скриншот з відео Олесі Стратієнко

Над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).

Джерело: The Alpha Centauri

Дослівно: "Сьогодні дійсно в атмосферу має входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік.

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Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України... "

"Об'єкт, що впав біля Києва, – болід (метеор)".

Деталі: The Alpha Centauri  оприлюднив і приблизний маршрут падіння апарата.

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У проєкті додають, що "на тому ж сайті можна спостерігати за іншими "свіжими" об'єктами, що падають з космосу. Жоден з них не пролітає над Україною".

Довідково: TheAlphaCentauri.net, або ж просто Alpha Centauri – науково-популярний проєкт, сайт та ютуб-канал, присвячений популяризації космонавтики, астрономії та дослідженню космосу загалом.

Передісторія:

  • Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.
  • Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах. 
  • Раніше у Space повідомили, що несправний космічний супутник NASA впаде на Землю 19-20 квітня.
  • Очікувалося, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19- 20 квітня. RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Зазначалося, що більша частина цієї маси має перетворитися на попіл і пару під час падіння.
  • Яскравий спалах у небі над Києвом, який жителі спостерігали у вечері 19 квітня, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Теми: Київкосмос
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