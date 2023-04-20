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Над Киевом сгорел не спутник NASA – The Alpha Centauri

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 00:55
Над Киевом сгорел не спутник NASA – The Alpha Centauri
Вспышка в небе Киева. Скриншот из видео Олеси Стратиенко

Над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).

Источник: The Alpha Centauri

Дословно: "Сегодня действительно в атмосферу должен входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год.

Но траектория его падения очень (ОЧЕНЬ) далека от Украины... "

"Объект, упавший возле Киева, - болид (метеор)".

Детали: The Alpha Centauri обнародовал и примерный маршрут падения аппарата.

В проекте добавляют, что "на том же сайте можно наблюдать за другими "свежими" объектами, падающими из космоса. Ни один из них не пролетает над Украиной".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: TheAlphaCentauri.net, или же просто Alpha Centauri - научно-популярный проект, сайт и ютуб-канал, посвященный популяризации космонавтики, астрономии и исследованию космоса в целом.

Предыстория:

  • Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.
  • Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.
  • Ранее в Space сообщили, что неисправный космический спутник NASA упадет на Землю 19-20 апреля.
  • Ожидалось, что спутник RHESSI, который изучал Солнце с 2002 года до его вывода из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 21:30 19-20 апреля. RHESSI не является огромным спутником. Он весит всего 270 килограммов. Отмечалось, что большая часть этой массы должна превратиться в пепел и пар во время падения.
  • В КГВА сообщили, что вспышку над Киевом вызвало падение спутника.

Темы: Киевкосмос
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