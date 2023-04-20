Над Киевом сгорел не спутник NASA – The Alpha Centauri

Над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).

Источник: The Alpha Centauri

Дословно: "Сегодня действительно в атмосферу должен входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год.

Но траектория его падения очень (ОЧЕНЬ) далека от Украины... "

"Объект, упавший возле Киева, - болид (метеор)".

Детали: The Alpha Centauri обнародовал и примерный маршрут падения аппарата.

В проекте добавляют, что "на том же сайте можно наблюдать за другими "свежими" объектами, падающими из космоса. Ни один из них не пролетает над Украиной".

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Справка: TheAlphaCentauri.net, или же просто Alpha Centauri - научно-популярный проект, сайт и ютуб-канал, посвященный популяризации космонавтики, астрономии и исследованию космоса в целом.

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