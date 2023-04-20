Над Киевом сгорел не спутник NASA – The Alpha Centauri
Над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).
Источник: The Alpha Centauri
Дословно: "Сегодня действительно в атмосферу должен входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год.
Но траектория его падения очень (ОЧЕНЬ) далека от Украины... "
"Объект, упавший возле Киева, - болид (метеор)".
Детали: The Alpha Centauri обнародовал и примерный маршрут падения аппарата.
В проекте добавляют, что "на том же сайте можно наблюдать за другими "свежими" объектами, падающими из космоса. Ни один из них не пролетает над Украиной".
Справка: TheAlphaCentauri.net, или же просто Alpha Centauri - научно-популярный проект, сайт и ютуб-канал, посвященный популяризации космонавтики, астрономии и исследованию космоса в целом.
Предыстория:
- Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.
- Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.
- Ранее в Space сообщили, что неисправный космический спутник NASA упадет на Землю 19-20 апреля.
- Ожидалось, что спутник RHESSI, который изучал Солнце с 2002 года до его вывода из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 21:30 19-20 апреля. RHESSI не является огромным спутником. Он весит всего 270 килограммов. Отмечалось, что большая часть этой массы должна превратиться в пепел и пар во время падения.
- В КГВА сообщили, что вспышку над Киевом вызвало падение спутника.