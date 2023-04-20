"Дуже серйозні" системи ППО вже в України, будуть ще потужніші – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що потужні системи ППО та інша зброя для захисту неба в України вже є, але очікуються іще потужніші засоби.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів.

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Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші".