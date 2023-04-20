"Очень серьезные" системы ПВО уже у Украины, будут еще мощнее – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мощные системы ПВО и другое оружие для защиты неба у Украины уже есть, но ожидаются еще более мощные средства.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов.

Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, у Украины, очень серьезные. Но должны быть - и, уверен, будут – еще мощнее".