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"Очень серьезные" системы ПВО уже у Украины, будут еще мощнее – Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 01:48
Очень серьезные системы ПВО уже у Украины, будут еще мощнее – Зеленский
Зеленский, скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мощные системы ПВО и другое оружие для защиты неба у Украины уже есть, но ожидаются еще более мощные средства.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов.

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Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, у Украины, очень серьезные. Но должны быть - и, уверен, будут – еще мощнее".

Темы: ЗеленскийПВОоружие
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