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Австрія долучається до розмінування в Україні – міністр закордонних справ

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 03:17
Австрія долучається до розмінування в Україні – міністр закордонних справ
Александер Шалленберг, фото GettyImages

Австрія в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ" підтримує гуманітарне розмінування в Україні.

Джерело: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова: "Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні.

Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ".

Деталі: Водночас глава МЗС додав, що Австрія розглядає й інші варіанти допомогти Україні з розмінуванням.

Крім того, за його словами, особлива увага австрійської підтримки зосереджена на будівництві та відновленні медичної інфраструктури.

Шалленберг додав, що з цією метою восени минулого року Австрія підписала рамкову угоду на суму 600 мільйонів євро щодо будівництва та модернізації трьох закладів охорони здоров’я.

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Теми: Австріярозмінування
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