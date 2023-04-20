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Австрия присоединяется к разминированию в Украине – министр иностранных дел

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 03:17
Австрия присоединяется к разминированию в Украине – министр иностранных дел
Александер Шалленберг, фото GettyImages

Австрия в рамках "Программы поддержки для Украины "ОБСЕ" поддерживает гуманитарное разминирование в Украине.

Источник: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Укринформу

Прямая речь: "Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании.

Австрия уже делает свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ".

Детали: В то же время глава МИД добавил, что Австрия рассматривает и другие варианты помочь Украине с разминированием.

Кроме того, по его словам, особое внимание австрийской поддержки сосредоточено на строительстве и восстановлении медицинской инфраструктуры.

Шалленберг добавил, что с этой целью осенью прошлого года Австрия подписала рамочное соглашение на сумму 600 миллионов евро по строительству и модернизации трех учреждений здравоохранения.

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Темы: Австрияразминирование
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