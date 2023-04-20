Київ був і залишається метою агресора – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що росіяни не передумали захопити столицю України.

Джерело: Кличко в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Київ був і залишається метою агресора. Київ – це серце. Київ – це столиця.

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І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах, так можна такою мовою сказати".

Деталі: При цьому мер Києва сказав, що зараз місто захищене "набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому".

Він додав, що "розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії".

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"Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніші, ніж рік тому", – зазначив Кличко.