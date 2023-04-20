Киев был и остается целью агрессора – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко считает, что россияне не передумали захватить столицу Украины.

Источник: Кличко в интервью Голосу Америки

Прямая речь: "Киев был и остается целью агрессора. Киев – это сердце. Киев – это столица.

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И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть различные сценарии, даже худший сценарий, для того, чтобы, если кто-то сможет и захочет, сможет - это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам, так можно таким языком сказать".

Детали: При этом мэр Киева сказал, что сейчас город защищен "гораздо лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более, чем год назад".

Он добавил, что "разработана более детальная программа защиты Киева от агрессии".

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"Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад", – отметил Кличко.