Росіяни гатили по Сумщині, скинули 5 мін
Четвер, 20 квітня 2023, 04:17
Протягом минулого дня росіяни обстріляли 5 прикордонних громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Під обстрілами опинилися Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Новослобідська, Хотінська громади. Загалом фіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів.
По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії, 7 прильотів із САУ.
По Білопільській громаді ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) – 20 прильотів. Також був обстріл з мінометів – 12 прильотів та артилерії – 1 приліт.
Хотінська громада потрапили під мінометний обстріл – 2 прильоти.
По околиці одного із сіл Шалигинської громади здійснено мінометний обстріл – 5 прильотів.
ВІДЕО ДНЯ
На територію Новослобідської громади росіяни скинули 5 мін.