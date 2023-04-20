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Росіяни гатили по Сумщині, скинули 5 мін

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 04:17
Росіяни гатили по Сумщині, скинули 5 мін
ілюстративне фото: TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО

Протягом минулого дня росіяни обстріляли 5 прикордонних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Новослобідська, Хотінська громади. Загалом фіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів.

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По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії, 7 прильотів із САУ.

По Білопільській громаді ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) – 20 прильотів. Також був обстріл з мінометів – 12 прильотів та артилерії – 1 приліт.

Хотінська громада потрапили під мінометний обстріл – 2 прильоти.

ВІДЕО ДНЯ

По околиці одного із сіл Шалигинської громади здійснено мінометний обстріл – 5 прильотів.

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 5 мін.

Теми: Сумська областьобстріл
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