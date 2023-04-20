Россияне били по Сумщине, сбросили 5 мин

В течение прошлого дня россияне обстреляли 5 пограничных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская, Хотинская громады. Всего зафиксировано 52 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов.

По Юнаковской громаде россияне били из артиллерии, 7 прилетов из САУ.

По Белопольской общине враг совершил гранатометный обстрел (АГС) - 20 прилетов. Также был обстрел из минометов - 12 прилетов и артиллерии - 1 прилет.

Хотинская община попали под минометный обстрел - 2 прилета.

По окраине одного из сел Шалигинской громады осуществлен минометный обстрел - 5 прилетов.

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На территорию Новослободской громады россияне сбросили 5 мин.