На ТОТ росіяни у шкільну програму з історії включили розділ про "СВО" – спротив

У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни в уроки історії включили розділ про так звану "спеціальну військову операцію".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначають, що раніше українським учням росіяни нав’язували свою пропаганду щодо вторгнення в Україну в межах "розмов про важливе" – спеціальному уроці, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування.

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Тепер же, за даними центру, ворог включив розділ про "СВО" у програму з історії.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби готувати їх до призову в армію ворога.

Водночас продовжують створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах.