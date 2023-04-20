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На ТОТ росіяни у шкільну програму з історії включили розділ про "СВО" – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 05:38
На ТОТ росіяни у шкільну програму з історії включили розділ про СВО – спротив
дитячий табір окупантів у Мелекіно, ілюстративне фото з Telegram Маріупольської міськради

У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни в уроки історії включили розділ про так звану "спеціальну військову операцію".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначають, що раніше українським учням росіяни нав’язували свою пропаганду щодо вторгнення в Україну в межах "розмов про важливе" – спеціальному уроці, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування.

Тепер же, за даними центру, ворог включив розділ про "СВО" у програму з історії.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби готувати їх до призову в армію ворога.

Водночас продовжують створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах.

Теми: освітаокупаціяРосія
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