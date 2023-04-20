На ВОТ россияне в школьную программу по истории включили раздел о "СВО" – сопротивление
В школах на временно оккупированных территориях россияне в уроки истории включили раздел о так называемой "специальной военной операции".
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: В ЦНС отмечают, что ранее украинским ученикам россияне навязывали свою пропаганду о вторжении в Украину в рамках "разговоров о важном" - специальном уроке, который проводится раз в неделю и обязателен для посещения.
Теперь же, по данным центра, враг включил раздел о "СВО" в программу по истории.
Также оккупанты со следующего года планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы готовить их к призыву в армию врага.
В то же время продолжают создаваться ячейки милитаристических группировок "юнармии", которые действуют при школах.