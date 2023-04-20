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Зеленський виступить перед Конгресом Мексики – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 06:21
Зеленський виступить перед Конгресом Мексики – ЗМІ
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернеться до Конгресу Мексики у четвер по відеозв'язку.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що виступ має відбутися близько полудня в четвер.

За словами джерел, виступ Зеленського в нижній палаті Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби між Мексикою та Україною.

Проте, йдеться в матеріалі, у мексиканському Конгресі є й інші подібні групи, зокрема й російська.

Reuters пише, що уряд Мексики заявив, що хоче зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні, а деякі прихильники України критикують лівого президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він ставить під сумнів доцільність постачання європейської зброї до Києва.

Тим не менш, Мексика голосувала разом зі Сполученими Штатами та іншими західними державами за низку важливих резолюцій ООН.

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Теми: ЗеленськийМексика
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