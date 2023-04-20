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Зеленський виступить перед Конгресом Мексики – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 06:21
Зеленський виступить перед Конгресом Мексики – ЗМІ
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернеться до Конгресу Мексики у четвер по відеозв'язку.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що виступ має відбутися близько полудня в четвер.

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За словами джерел, виступ Зеленського в нижній палаті Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби між Мексикою та Україною.

Проте, йдеться в матеріалі, у мексиканському Конгресі є й інші подібні групи, зокрема й російська.

Reuters пише, що уряд Мексики заявив, що хоче зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні, а деякі прихильники України критикують лівого президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він ставить під сумнів доцільність постачання європейської зброї до Києва.

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Тим не менш, Мексика голосувала разом зі Сполученими Штатами та іншими західними державами за низку важливих резолюцій ООН.

Теми: ЗеленськийМексика
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