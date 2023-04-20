Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Конгрессу Мексики в четверг по видеосвязи.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что выступление должно состояться около полудня в четверг.

Реклама:

По словам источников, выступление Зеленского в нижней палате Конгресса состоится по приглашению группы дружбы между Мексикой и Украиной.

Однако, говорится в материале, в мексиканском Конгрессе есть и другие подобные группы, в том числе и российская.

Reuters пишет, что правительство Мексики заявило, что хочет сохранять нейтралитет в отношении войны России в Украине, а некоторые сторонники Украины критикуют левого президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он ставит под сомнение целесообразность поставок европейского оружия в Киев.

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее, Мексика голосовала вместе с Соединенными Штатами и другими западными государствами за ряд важных резолюций ООН.