Росіяни перемістять на оборонні позиції у Криму 400 строковиків – штаб

Росіяни мають намір перемістити на оборонні позиції у Володимирівку окупованого Криму 400 військовослужбовців строкової служби.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку "Долина Скіфів", плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим".