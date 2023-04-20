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Россияне переместят на оборонительные позиции в Крыму 400 срочников – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 07:12
Россияне переместят на оборонительные позиции в Крыму 400 срочников – штаб
Российские срочники, иллюстративное фото militaryarms.ru

Россияне намерены переместить на оборонительные позиции в Владимировку оккупированного Крыма 400 военнослужащих срочной службы.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов", планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым".

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Темы: ГенштабКрымвойна
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