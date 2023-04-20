Росіяни атакували Херсонщину майже 300 снарядами, шестеро поранених
Четвер, 20 квітня 2023, 07:33
За минулу добу росіяни випустили 298 снарядів по Херсонській області, поранили 6 людей.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: В ОВА зазначили, що противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
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Місто Херсон опинялося під обстрілами 5 разів.
Прокудін повідомив: російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні; амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
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