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Росіяни атакували Херсонщину майже 300 снарядами, шестеро поранених

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 07:33
Росіяни атакували Херсонщину майже 300 снарядами, шестеро поранених
ілюстративне фото фото Getty Images

За минулу добу росіяни випустили 298 снарядів по Херсонській області, поранили 6 людей.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: В ОВА зазначили, що противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон опинялося під обстрілами 5 разів.

Прокудін повідомив: російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні; амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Теми: Харківська областьобстріл
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